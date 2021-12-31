Kuyumcudan hırsızlık iddiasına gözaltı

Samsun’da bir kuyumcu dükkanından altın çaldığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren A.A. altın künyeyi kolunda deniyormuş gibi yapıp alıp kaçtı. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.A. Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.