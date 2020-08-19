Kuyumcudan altın çalan zanlı tutuklandı
SAMSUN'DA BİR KUYUMCU DÜKKANINDAN MÜŞTERİ GİBİ GİDEREK 2 ADET ATA ALTIN LİRA İLE 1 ADET ÇEYREK ALTIN ALIP KAÇAN E.A., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Samsun’da bir kuyumcu dükkanından müşteri gibi giderek 2 adet Ata altın lira ile 1 adet çeyrek altın alıp kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi geldiği kuyumcu dükkanında kredi kartı ile ödeme yapacağını söyleyerek kuyumcunun pos cihazını hazırladığı sırada 2 adet Ata altın lira ile 1 adet çeyrek altını alıp kaçan E.A. (43), Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan E.A.’nın çaldığı altınları Çarşamba ilçesinde bir kuyumcuya sattığı ortaya çıktı.
Polisteki sorgusu tamamlanan E.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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