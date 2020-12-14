Kuyumcudan aldığı 77 Cumhuriyet altını sahte çıkınca, arkadaşının alıp yerine sahtelerini koyduğu ortaya çıktı

Adana’da bir kadının kuyumcudan aldığı 77 Cumhuriyet altını sahte çıkınca polisin yaptığı çalışmada altınları genç kadının arkadaşının alıp yerine sahtelerini koyduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 7 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eşi vefat eden ve iki çocuğuyla yaşayan N.Y., eşinden kalan evi 240 bin liraya satıp, bu paranın neredeyse tamamını altına yatırmaya karar verdi. Kuyumcuya giderek 77 Cumhuriyet altını alan kadın, bu altınları yatak odasına sakladı. Bir süre sonra paraya sıkışan N.Y. altınları sakladığı yerden çıkararak aldığı kuyumcuya götürüp bozdurmak istedi. Kuyumcu altınları inceledikten sonra sahte olduğunu söyledi. Kadın ise altınları kendisinden aldığını ve bunun nasıl olabileceğini sordu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra altınları incelemek üzere teslim aldı. Yapılan incelemelerinin ardından 77 Cumhuriyet altınının da sahte olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucu söz konusu altınları N.Y.’nin arkadaşı B.Ç.’nin çalmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bunun üzerine 12 Kasım günü polis şüpheliyi evinde gözaltına aldı. B.Ç.’nin sık sık N.Y.’nin arkadaşı olduğu ve sık sık evine girip çıktığını yakın zamanda eşine yeni bir otomobil ve kendisine de son model bir cep telefonu aldığı öğrenildi. N.Y.’nin, arkadaşı B.Ç.’ye altınlarının yerini geçmişte söylediğini belirten N.Y. ise B.Ç.’den şikayetçi oldu. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ç.’nin daha önce de dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.