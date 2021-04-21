Kuyumcudan 3 bilezik çalan şüpheli adli kontrolle serbest

Konya’nın Ereğli ilçesinde müşteri gibi geldiği kuyumcudan 3 bilezik alıp kaçan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ereğli ilçesi Rasim Erel Caddesi üzerinde bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor giyimli kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, kuyumcuya girerek altın bilezik alacağını söyleyerek altınlara bakmak istedi. Altınlara bakar gibi yapan şüpheli, iş yeri sahibinin de bir anlık dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan 3 tane bileziği alarak kaçtı. Şüpheli A.A. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. A.A.’nın çaldığı bileziklerden 1’ini satıp parasını harcadığı ortaya çıkarken, ele geçirilen 2 bileziğin de kuyumcuya teslim edildiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli A.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.