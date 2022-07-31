Kuyumcudan 3 adet ’Cumhuriyet altını’ çalan kadın kamerada

Bağcılar’da bulunan bir kuyumcuya gelen kadın satıcının dalgınlığından faydalanarak 3 adet ’Cumhuriyet altını’ çaldı. Kadın yakalanırken, olay anıda güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Yenimahalle Asfaltı Caddesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir kuyumcuya gelen kadın kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak 3 Cumhuriyet altını alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kuyumcu altınların çalındığını anlayınca polis ekiplerine ihbarda buldu. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayı E.Y.(25) isimli kadın şahsın yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmanın devamında şüpheli şahsın kuyumcuya gelerek 3 adet altın almak istediğini, altınların hazır edilmesini söylediği ve havale beklediği için de telefonda ilgilendiğini söyledi. M.S.G.(29) isimli kuyumcunun da altınları hazır ederek masaya bıraktığı, şüpheli şahsın dışarı çıkıp yeniden içeri girerek, kuyumcu arkasını döndüğü anda da hızlıca altınları alıp kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan E.Y.(25) isimli kadın şahsa, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli şartı ile serbest bırakıldı.