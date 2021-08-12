Kuyruğundan tuttuğu inek sayesinde yaşama tutundu

Rize’de yıldırım düştüğü esnada ineğin kuyruğundan tutan şahıs yaralandı.

Olay Koçdüzü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kendisine ait büyük baş hayvanları ahıra almak isteyen 56 yaşındaki Kemal Karadeniz’in üzerine yıldırım düştü. Bu esnada Karadeniz ineğin kuyruğundan tuttuğu için kendisine düşen akım bir anda hayvana geçti ve büyük baş hayvan orada telef oldu. Karadeniz ise yıldırımın etkisi ile 15 metre ilerisine savruldu. Yerde baygın yatan Karadeniz’i fark eden çevre sakinleri hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Karadeniz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.