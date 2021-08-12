banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Piyasaların gözü kulağı faizde!
Piyasaların gözü kulağı faizde!
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?

Kuyruğundan tuttuğu inek sayesinde yaşama tutundu

Rize’de yıldırım düştüğü esnada ineğin kuyruğundan tutan şahıs yaralandı.

Asayiş 12.08.2021, 10:55
Kuyruğundan tuttuğu inek sayesinde yaşama tutundu

Rize’de yıldırım düştüğü esnada ineğin kuyruğundan tutan şahıs yaralandı.

Olay Koçdüzü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kendisine ait büyük baş hayvanları ahıra almak isteyen 56 yaşındaki Kemal Karadeniz’in üzerine yıldırım düştü. Bu esnada Karadeniz ineğin kuyruğundan tuttuğu için kendisine düşen akım bir anda hayvana geçti ve büyük baş hayvan orada telef oldu. Karadeniz ise yıldırımın etkisi ile 15 metre ilerisine savruldu. Yerde baygın yatan Karadeniz’i fark eden çevre sakinleri hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Karadeniz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
28°
açık