Kuvvetli rüzgar ve yağış çatıyı uçurdu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Taşabaca Mahallesi Askeritepe mevkiinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Taşabaca Mahallesi Askeritepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri inceleme yaparak çatıyı kontrol altına aldı.