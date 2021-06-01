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Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi. Birçok araç zarar gördü.

Asayiş 01.06.2021, 18:53
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi. Birçok araç zarar gördü.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar yarım saat içerisinde şehrin altını üstüne getirdi. Birçok binanın çatısı uçtu. Beton direkler devrildi. Çok sayıda araç çatılardan uçan parçalar ve devrilen direklerin altına kalarak hasar gördü. Kuvvetli rüzgar maddi hasarlara neden olurken yaralanan olmadı.
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16°
parçalı az bulutlu