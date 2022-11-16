Kuveyt’te toplu infaz: 7 mahkum idam edildi

Kuveyt’te kasten adam öldürme ve çeşitli suçlardan hüküm giymiş 7 mahkum idam edildi.

Kuveyt’teki bir merkez hapishanesinde toplu infaz gerçekleştirildi. Kasten adam öldürme ve çeşitli suçlardan hüküm giymiş 7 mahkum kararın ardından idam edildi. Mahkumların, Kuveytli 3 erkek ile 1 kadın, Suriyeli 1 erkek, Pakistanlı 1 erkek ve Etiyopyalı 1 kadın olduğu açıklandı. İnfazların nasıl yapıldığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

Kuveyt Savcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Kurbanlar, bu hayattaki en büyük hakları olan yaşam hakkından mahrum bırakılmıştır" denildi.