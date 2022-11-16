Kütahya’daki ikinci patlamada da 3 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında aynı aileden 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

İlçede dün akşam tüp patlamasında 4 kişinin yaralandığı Moymul Mahallesi Danacılar Sokak’taki başka bir binanın ikinci katında gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Olayda yaralanan Mesut (42), eşi Münire (42) ve çocukları Haydar Bayraktar (21), sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "İki hemşehrimizden birinin saç ve yüzünde kısmi yanık oluşmuş, patlama esnasında kırılan camlara basan hemşehrimiz ise ufak yaralar almış. Çok şükür şu an her ikisinin sağlık durumu da iyi. Ailemize ’geçmiş olsun’ dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.