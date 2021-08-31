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Kütahya’daki deprem anında yaşananlar kamerada

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı.

Asayiş 31.08.2021, 15:27
Kütahya’daki deprem anında yaşananlar kamerada

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı.

5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında bir iş yerindeki vatandaşın panik halinde iş yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bozbey Mahallesi’nde de deprem anında çatıdan park halindeki aracın üzerine düşen molozlar nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Yine aynı mahallede depremden dolayı bir evin duvarında çatlaklar oluştu.

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