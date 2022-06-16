banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Kütahya’da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

Asayiş 16.06.2022, 18:32
Kütahya’da yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.

Tavşanlı’da akşamüstü başlayan yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşları mağdur etti. Yeni Mahalle Beyazevler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı. Hanımçeşme Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen su birikintisi sonucu trafik polisleri yolu bir müddet tedbir amaçlı kapattı. Yağış sonrasında, Adranos Çayı’nda da suyun siyah akması vatandaşları tedirgin etti.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
23°
açık