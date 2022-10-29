Kütahya’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya’da takla atan araçtan yola fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kütahya merkeze bağlı Belkavak köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde Akçamecit yol ayrımında Ayhan Erol idaresindeki 43 DA 426 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında araçtan yola fırlayan sürücü Ayhan Erol ile araçta yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada henüz ismi öğrenilemeyen yaralı 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.