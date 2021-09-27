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Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 27.09.2021, 18:48
Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Uşak karayolunun 10. kilometresi Çeltikçi köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi kavşağını kullanarak Kütahya istikametine dönmek isteyen Kamil Çeltik (79) idaresindeki 41 AFY 436 plakalı araç ile Gediz istikametinden Uşak istikametine giden Mustafa Şevik (44) idaresindeki 34 BFF 758 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç refüje çarparak yan yattı. Kazada 41 AFY 436 plakalı aracın şoförü Kamil Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Adalet Çeltik (72) ve Semra Çeltik (36) ile 34 BFF 758 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Şevik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılırken, Kamil Çeltik’in cesedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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