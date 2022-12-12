Kütahya’da trafik kazaları saniye saniye kaydedildi

Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralarca kaydedildi. Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından kaydedilen kazalarda 3 kişi yaralanırken, yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.