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Kütahya’da trafik kazaları saniye saniye kaydedildi
Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Asayiş 12.12.2022, 10:02
Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralarca kaydedildi. Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.
Kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından kaydedilen kazalarda 3 kişi yaralanırken, yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.