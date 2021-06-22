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Kütahya’da şehir merkezine inen kurt paniğe neden oldu

Kütahya’da kent merkezine inerek, mahallede gezinen kurt kısa süreli paniğe neden oldu.

Asayiş 22.06.2021, 16:48
Kütahya’da şehir merkezine inen kurt paniğe neden oldu

Kütahya’da kent merkezine inerek, mahallede gezinen kurt kısa süreli paniğe neden oldu.

Fatih Mahallesinde öğle saatlerinde karşılarında kurt gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kurdun mahallede gezindiği anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşların ihbarı üzerine kurdun görüldüğü alana gelen Belediye ekipleri tüm aramalara rağmen kurdun izine rastlamadı.

Belediye yetkilileri, kurdun yakalanması için teyakkuzda olduklarını belirterek, kurdu görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi.
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