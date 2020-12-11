Kütahya’da saka kuşu avlayan 2 kişiye 12 bin 310 TL para cezası

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, koruma altında olan saka kuşu avı yapan 2 kişiye toplam 6 bin 262 TL para cezası, yakaladıkları 7 saka kuşu için ise 6 bin 48 TL tazminat cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, merkez hal arkasında bazı kişilerin tuzak kurarak saka kuşu yakaladıkları ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Olay mahallinde koruma altında olan saka avı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından şahısların yakaladıkları 7 adet saka kuşuna tuzaklara ve 1 adet tel kafese el konuldu. Saka kuşlarından sağlık durumları iyi olan 6 tanesi doğaya geri salınırken, yaralı saka kuşu ise tedavisinin ardından doğaya geri salınacak.

Ekipler tarafından saka kuşu avlayan şahıslara kişi başı 3 bin 131 TL idari para cezası olmak üzere toplam 6 bin 262 TL para cezası kesilirken, ayrıca 7 saka kuşu için 6 bin 48 TL tazminat cezası uygulandı.