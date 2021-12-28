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Kütahya’da sahte jandarma gerçek jandarmalara yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşlı çiftin altınlarını alıp dolandırarak kaçan sahte jandarma, jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 28.12.2021, 22:49
Kütahya’da sahte jandarma gerçek jandarmalara yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşlı çiftin altınlarını alıp dolandırarak kaçan sahte jandarma, jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tavşanlı ilçesi Gazelyakup köyünde meydana geldi. G.Ç. (65) ve A.Ç. (61) isimli çiftin ev telefonunu arayan bir şahıs, kendisini jandarma olarak tanıtarak, bir cinayet soruşturmasında çiftin isimlerinin geçtiğini söyledi. Çifte olayın şüphelisi olduklarını söyleyen şüpheli, ev sahiplerinden adreslerine gelen U.K. isimli şahsa "Ne kadar paranız ve ziynet eşyası varsa verin" dedi.

Mağdur çift paralarının olmadığını ancak altınlarının olduğunu söyleyince, telefondaki şüpheli, o an adreste bulunan şüpheli U.K.’ye ellerinde bulunan tüm ziynetleri teslim etmelerini söyleyerek telefonu kapattı. Mağdur çiftten 5 adet gremse altını (piyasa değeri 60 bin TL) alan şüpheli U.K. evden süratle uzaklaştı.

Olayla ilgili ev sahibinin şikayetçi olması üzerine Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu. Özel ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda kimliği belirlenen şüpheli şahsın Kütahya Otogarında bir otobüs firmasından bilet aldığı ve Adana istikametine gittiği tespit edildi. Otobüs firması ile görüşülerek otobüsün konumu öğrenildi ve Konya ili Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordine edilerek şüpheli şahıs 5 adet gremse altınla birlikte, yolcu otobüsünde yakalandı. Mağdurlardan alınan 5 adet gremse altın jandarma ekiplerince yaşlı çifte teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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