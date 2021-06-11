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Kütahya’da sağanak yağış

Kütahya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Asayiş 11.06.2021, 20:35
Kütahya’da sağanak yağış

Kütahya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, Akkent Mahallesi Turgutlar köyü yolu üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı.Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası tıkanan rögarlar görevliler tarafından açıldı. Sürücü ve vatandaşlar, "Sağanak yağmur bir anda sele dönüştü. Araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti, görevlilerin müdahalesi ile sel suları tahliye edildi" dediler.

Bu arada, sağanak yağmur Turgutlar köyü yakınlarındaki ekili alanlara da zarar verdi. Üreticiler, sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti.
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