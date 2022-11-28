Son Dakika
Kütahya’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Kütahya’da otomobilin şarampole uçtuğu trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Asayiş 28.11.2022, 21:38
Kütahya’da otomobilin şarampole uçtuğu trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kübra Aksu (24) yönetimindeki 01 DST 17 plakalı otomobil şarampole devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Aksu’nun cenazesi, kaza yerindeki incelemelerin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.