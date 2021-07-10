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Kütahya’da otogardaki şüpheli ölümle ilgili 7 gözaltı

Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Asayiş 10.07.2021, 21:20
Kütahya’da otogardaki şüpheli ölümle ilgili 7 gözaltı
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Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kütahya Şehirlerarası Otogar’da yerde hareketsiz olarak bulunduktan sonra öldüğü tespit edilen Süleyman Erdal Kara’nın (49), otogara iki taksi sürücüsü tarafından bırakıldığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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