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Kütahya’da orman yangını

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında orman yangını çıktığı bildirildi.

Asayiş 08.10.2021, 18:03
Kütahya’da orman yangını

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü yakınlarında orman yangını çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının bir kaç noktada başladığı ve kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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