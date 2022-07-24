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Kütahya’da orman yangını çıktı
Kütahya’nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Asayiş 24.07.2022, 19:52
Kütahya’nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.