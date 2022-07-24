Kütahya’da orman yangını çıktı

Kütahya’nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.