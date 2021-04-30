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Kütahya’da omuz atma kavgası cinayetle sonuçlandı

Kütahya’da omuz atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 30.04.2021, 21:17
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Kütahya’da omuz atma kavgası cinayetle sonuçlandı

Kütahya’da omuz atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda karşılaşan Kütahya Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki İsmail Emeksiz ile İ.B.M. (18) arasında omuz atma ve yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.B.M., İsmail Emeksiz’i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emeksiz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı İ.B.M., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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