Kütahya’da ölü bulunan köpekler ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kütahya’da ölü bulunan 4 sokak köpeği ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kütahya merkez Kirazpınar Mahallesi’nde cansız olarak bulunan sokak hayvanlarıyla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, hayvanların ölüm nedeni ile ilgili yapılan ilk incelemede ölümlerin ateşli silahtan kaynaklanmadığı, ancak zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilmiştir. İç organlarından alınan numuneler, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş, olayla ilgisi olabileceklerin tespitine yönelik adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.