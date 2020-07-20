Kütahya’da LPG tankeri devrildi: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde LPG tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine gelen Mustafa Çabuk hakimiyetindeki 06 GGZ 45 plakalı LPG tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Örenköy’de şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından tankerin patlamaması bir faciayı engellerken, itfaiye ekipleri olası bir duruma karşı tedbir aldı. Jandarma ve trafik ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.