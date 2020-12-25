Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Kütahya’da tütün ve tütün mamulleri satışının yapıldığı iki işyerinde yapılan aramalarda 10 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 20 paket pipo tütünü ile bir araçta 559 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kütahya’da tütün ve tütün mamulleri satışının yapıldığı iki işyerinde yapılan aramalarda 10 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 20 paket pipo tütünü ile bir araçta 559 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla 2 iş yerinde arama yaptı. Arama yapılan iş yerlerinde 10 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 20 paket pipo tütünü, IMEI numarası kayıtlı olmayan 4 adet tuşlu ve 1 adet akıllı cep telefonu olmak üzere toplam 5 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.N. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekibince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ele geçirilen toplam 559 paket içi doldurulmuş makaron muhafaza altına alındı.Araç sürücüsü hakkında tahkikat başlatıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12