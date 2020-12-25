Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kütahya’da tütün ve tütün mamulleri satışının yapıldığı iki işyerinde yapılan aramalarda 10 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 20 paket pipo tütünü ile bir araçta 559 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla 2 iş yerinde arama yaptı. Arama yapılan iş yerlerinde 10 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 20 paket pipo tütünü, IMEI numarası kayıtlı olmayan 4 adet tuşlu ve 1 adet akıllı cep telefonu olmak üzere toplam 5 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.N. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekibince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ele geçirilen toplam 559 paket içi doldurulmuş makaron muhafaza altına alındı.

Araç sürücüsü hakkında tahkikat başlatıldı.