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Kütahya’da iki tır çarpıştı: 2 ölü

Kütahya’da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 30.04.2021, 11:57
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Kütahya’da iki tır çarpıştı: 2 ölü

Kütahya’da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 47. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen biri sebze yüklü iki tır, çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.
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