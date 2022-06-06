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Kütahya’da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Kütahya’da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Asayiş 06.06.2022, 00:10
Kütahya’da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Kütahya’da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kış Sokak üzerinde yaklaşık 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Kalabalık iki grup arasındaki kavgada taraflar dakikalarca birbirine sert müdahalede bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibini gören kalabalık kısa sürede ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olayda 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı.

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