Kütahya’da halat ve kablo hırsızı 3 zanlı tutukladı

Kütahya’nın Emet ilçesi ile Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde meydana gelen halat ve kablo hırsızlığı olaylarının faili 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili Kütahya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ”Emet ilçesi, Bahatlar köyünde elektrik kablosu ve çelik halatlar ile Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde kabloların çalınması olayı ile ilgili işletme yetkilileri tarafından komutanlığımıza müracaatta bulunulmuştur. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari ve saha araştırmaları, güvenlik kameralarından yapılan takip sonucu söz konusu olayın A.A (22), F.K. (38), A.K (38) ve N.K (43) isimli şahıslar tarafından iki araçla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Adı geçen şahıslar ve çaldıkları 514 metre makaralı çelik halat,15 metre bakır kablo ve 1 adet demir kesme makası yapılan operasyon sonucunda ele geçirilmiştir. Gözaltında alınan şüphelilerden N.K isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler A.K, F.K ve A.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.