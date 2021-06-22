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Kütahya’da etkili sağanak sele dönüştü

Kütahya’da etkili olan şiddetli sağanak yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Asayiş 22.06.2021, 15:04
Kütahya’da etkili sağanak sele dönüştü

Kütahya’da etkili olan şiddetli sağanak yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, 75. Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası tıkanan rögarlar görevliler tarafından açıldı.

Bu arada yağış, Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyünde de etkili oldu. Yumaklı Çayı’nın taşması sonucu ekili alanlar sular altında kaldı. Üreticiler, sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yetkililerin zarar tespiti için bölgeye hareket ettiği öğrenildi.
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