banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme

Kütahya’da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi

Kütahya’da bedensel engelli sağlık personeli Resul Bağış, bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Asayiş 19.11.2021, 09:51
Kütahya’da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi

Kütahya’da bedensel engelli sağlık personeli Resul Bağış, bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğinde sekreter olarak görev yapan bedensel engelli 26 yaşındaki Resul Bağış, E.T. isimli hasta yakınının fiziki saldırısına uğradı.

Hastanede engelli personel kadrosunda yer aldığını belirten Bağış, "Görevim sırasında bir hasta yakını bana bir şeyler sormaya söylemeye çalıştı. Ama bana sormadan elinde kağıtla ilerleyerek, bir şeyler söyledi. Bende ne dediğini anlamadım. Bu kişiye ’Karşımda durup beni muhatap alsanız daha güzel cevap verirdim’ dedim. Bu sırada hakaretler ederek bana saldırdı. Ben saldırı sonrası bayılmışım. Servisteki arkadaşlar beni hastanenin acil servisine götürmüşler. Kafamda darp izi mevcut. Bu olayla alakalı müdürlerim ve başhekimimiz benim yanımda olduklarını ifade ettiler. Bana saldıran bulunan kişiden şikayetçiyim" diye konuştu.

Bağış’a 3 gün iş göremez raporu verilirken, şüpheli E.T. polis tarafından gözaltına alındı.

"Bizler her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız"

Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar ve Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, 7 yıldır hastanede görev yapan engelli sağlık çalışanı Resul Bağış’a yapılan fiziki saldırıyı kınadı. Başkan Hatice Yakar, "Engelli bir üyemize fiziki saldırı olmuştur. Kendisi engelledir. Saldırıyı kınıyorum. Bizler her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu olayla ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan İsmail Barış da, "Engelli bir arkadaşıma saldırılması sizleri çok üzmüştür. Dernek olarak her türlü şiddete karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Her türlü şiddetin karşısındayız"

Öte yandan, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği’nde görev yapan arkadaşımıza bugün bir hasta yakını tarafından gerçekleştiren fiziki saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Acil serviste tedavisi yapılan personelimizin sağlık durumu iyi olup gözlem altında tutulmaktadır. Her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Konuyla ilgili ’beyaz kod’ verilmiş gerekli adli süreç başlatılmıştır" denildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6