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Kütahya’da durdurulan araçta 87 adet tarihi eser ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, toplam 87 adet tarihi eser olarak değerlendirilen parçalar ele geçirildi.

Asayiş 27.06.2021, 10:26
Kütahya’da durdurulan araçta 87 adet tarihi eser ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, toplam 87 adet tarihi eser olarak değerlendirilen parçalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Kütahya-Afyon PTS noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde yapılan aramada, bir poşet içerisinde 79 adet faklı boy ve ebatlarda sikke, 1 adet ok ucu, 3 adet yüzük, 2 adet yüzük parçası, 2 adet obje olmak üzere toplamda 87 adet tarihi eser olarak değerlendirilen parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. ve Ü.U. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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