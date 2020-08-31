Kütahya’da bir kadın, eski komşusu tarafından öldürüldü

Kütahya’da bir kadın, eski komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bir kafede çalışan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Şirin, iş dönüşü geldiği Fuat Paşa Mahallesi Hacı Bekir Sokak’taki evinin önünde eski komşusu B.K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirin’in, başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sibel Şirin’in cesedi, otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Şirin’in, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve yalnız yaşadığı belirtildi.