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Kütahya’da 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Kütahya’nın Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Asayiş 25.07.2022, 00:21
Kütahya’da 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı

Kütahya’nın Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yaylada ahırlardaki hayvanlar da vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çelik, yangını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerle devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşlar, geceyi araçlarının içerisinde geçiriyor.

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