Kütahya’da 2 ev yandı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyünde çıkan yangında iki ev yandı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çalışkan’a ait ahşap evde yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek yan taraftaki eve ve odunluğa sıçradı. Ev sahiplerinin yangın sırasında tarlada bulunduğu öğrenilirken, yangını fark eden komşuları itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine Gediz Belediyesi ile çevre belde itfaiye ekipleri köye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında Gediz Belediyesi itfaiye ekibinden Muammer Ertürk dumandan etkilenerek, sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.