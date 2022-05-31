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Kütahya’da 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet tarihi obje ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi.

Asayiş 31.05.2022, 22:43
Kütahya’da 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet tarihi obje ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K isimli şahsın Tavşanlı ilçesindeki 3 ayrı adresine operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 bin 880 adet sikke ve 68 adet obje ele geçirildi. İkametinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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