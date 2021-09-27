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Kütahya’da 19 bin 340 adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da bir iş yerinde 19 bin 340 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ve 5,5 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Asayiş 27.09.2021, 22:09
Kütahya’da 19 bin 340 adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da bir iş yerinde 19 bin 340 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ve 5,5 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde N.E. isimli şahsa ait iş yerinde ve depo olarak kullanılan yerde yapılan aramada 19 bin 340 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 5,5 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 6 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 6 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan N.E. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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