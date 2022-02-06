Kütahya’da 189 günlük yaşam savaşını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’da, arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 189 gün sonra hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, son yolculuğuna uğurlandı.

35 yaşındaki Tetikişçi için 8 yıldır görev yaptığı Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdrlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, belediyeye çalışanları, Tetikişçi’nin mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Anne Müzeyyen Tetikişçi, tören boyuna oğlunun al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, "Hayatını kaybeden Cengizhan Tetikişçi görev yaptığı süre içerisinde, astları ve üsteleri örnek bir davranış içerisinde bulunmuştur. Kendisi işini çok seven bir arkadaşımızdı. Çalışkan bir arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cengizhan’ın emaneti emanetimizdir. Belediye olarak ailesiyle ilişkilerimiz devam edecektir. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tetikişçi ailesine başsağlığı diledi. Baba Abdullah Tetikişçi, "Mahvoldum, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. İtfaiye personeline Allah bir daha acı yaşatmasın" dedi.

Helallik alınmasının ardan Tetikişçi’nin naaşı, görev süresince kullandığı yangın söndürme aracına konuldu. Tetikişçi’nin cenazesi, itfaiye araçlarından oluşan konvoyla cenaze namazının kılınacağı Ulu Cami’ye getirildi.

Tetikişçi, cenaze namazının ardından Sultanbağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bekar olan merhum Cengizhan Tetikişçi, 31 Temmuz 2021 günü Kütahya merkeze bağlı Ağaç köyünde çıkan arazi yangınına müdahale sırasında itfaiye aracının üstünden düşerek yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.