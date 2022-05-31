Kütahya Valisi Çelik: "Depremde hiçbir sıkıntı yaşanmadı"

Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem sonrası yapılan taramalarda ve muhtarlarla yapılan görüşmelerde binalarda herhangi bir çatlak meydana gelmediğini ve göçen bina bulunmadığını söyledi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.45’de merkez üssü Gediz ilçesi Çukurören köyünde deprem meydana geldi. Yerin 10.02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Gediz’de yaşanan depremde can ve mal kaybı olmadığını belirten Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem sonrası yapılan taramalarda ve muhtarlarla yapılan görüşmelerde binalarda herhangi bir çatlak meydana gelmediğini ve göçen bina bulunmadığını söyledi.

Vali Çelik, meydana gelen deprem sonrası hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.