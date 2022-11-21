Kütahya Otogarı’nda şüpheli valiz paniği

Kütahya Otogarı’nda şüpheli bir valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden kıyafetler çıktı.

Alınan bilgiye göre, yolcu peronunda şüpheli bir valiz gören vatandaşlar bomba şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine otogara gelen polis ekipleri, valiz etrafına güvenlik şeridi çekip, yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen bomba uzmanı, özel giysilerini giyerek paketin yanına yaklaştı. Bomba uzmanı valizi fünye ile patlattı. Patlama sesi çevrede heyecan oluştururken, valizin içinde kıyafetler olduğu görüldü. Valizin sahibi olduğunu belirtilen yabancı uyruklu bir kadın ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.