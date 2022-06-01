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Kütahya merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kütahya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 01.06.2022, 18:28
Kütahya merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kütahya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Tavşanlı ve Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 Mayıs 2022 - 01 Haziran 2022 tarihleri arasında, FETÖ mensuplarının ve terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ’Silahlı Terör Örgütü Üyeliği’ ile ’6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi’ suçu çerçevesinde, Kütahya merkezli 3 ilde, Kütahya’nın Emet ilçesinde 1, Tavşanlı ilçesinde 4, Çanakkale’de 1 ve Antalya’da 3 olmak üzere toplam 9 şüpheli erkek şahıs hakkında operasyon yapılmıştır” denildi.

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