Kütahya-Balıkesir sınırında orman yangını

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ile Kütahya’nın Simav ilçesi sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Pelitören köyün yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarında etkisi ile Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kızılcık köyünün ormanlarına sıçradı. Bölgeye Kütahya’ya ve Balıkesir’den çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin ve vatandaşların 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.