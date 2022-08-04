Kuştepe’de narkotik uygulaması: Polis, uyuşturucuya geçit vermiyor

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuştepe’de "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda, uyuşturucudan aranan 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, dün Şişli Kuştepe Mahallesi’nde narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Mahallenin cadde ve ara sokaklarında toplam 10 noktada "Narko Alan Uygulaması" yapıldı.

Uyuşturucudan aranan iki kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 784 şahıs, 203 araç ve 113 motosikletin sorgusu yapıldı. Uygulama sonucu, 4 yoklama kaçağı şahıs tespit edilirken, uyuşturucu madde kullanım ve ticareti suçundan aranan 2 şahıs da yakalandı. Bu şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Mahalledeki uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çerçevesindeki çalışmaların aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.