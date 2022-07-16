Kuşları ürkütmek için tüfekle ateş açtı, salıncaktaki çocuğu yaraladı

Karaman’da bir kişi kuşları ürkütmek için havaya tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar bahçede salıncakta sallanan 4 yaşındaki çocuğun kafasına ve bacağına isabet etti.

Olay, Nefise Sultan Mahallesi 265. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde yaşandı. İddiaya göre Ü.B., kuşları ürkütmek için tüfekle havaya ateş açtı. O sırada saçmalar kamelyadaki salıncakta sallanan 4 yaşındaki Zeynep G.’nin başına ve bacağına isabet etti. Kanlar içinde salıncaktan yere düşen çocuğu gören ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle çocuğun yaralanmasına yol açan Ü.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşananları anlatan Duygu Akın ise “Apartmanın arkasında kamelyada hanımlar oturmuş çay içiyorduk. Yaklaşık 7-8 yaşlarında bir çocuk salıncakta sallanıyordu. Onun önünde de bir çocuk daha vardı. Sanırım 4 yaşında. Sol taraftan ani bir patlama sesi geldi ve ne olduğunu anlamadık biz önce. Sonra çocuk ‘kafam’ dedi ve kafası kanamaya başladı. Kurşun mu yoksa saçma mı ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.