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Kuşadası’ndaki cinayetin zanlısı Selçuk’ta yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan cinayet zanlısı Selçuk Pamucak’ta yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 06.09.2021, 00:38
Kuşadası’ndaki cinayetin zanlısı Selçuk’ta yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan cinayet zanlısı Selçuk Pamucak’ta yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga eden kişilerin gündüz hep birlikte bir tanıdıklarının düğününe gittikleri düğünden sonra birlikte restorana gidip aynı masada yemek yedikleri öğrenildi. Bu sırada restoranda kavga etmeye başlayan taraflardan D.A. isimli şahıs Rasim Yıldız’ı kalbinden H.Ç. isimli şahsı da kolundan bıçakladıktan sonra otomobil ile olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rasim Yıldız, hayatını kaybederken H.Ç. isimli şahsın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olaydan sonra cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kuşadası Polisi D.A.’yı Selçuk Pamucak’ta kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

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