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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 15.01.2021, 23:30
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolunda seyir halinde olan Bülent S. yönetimindeki 09 BG 637 plakalı otomobil, Derici Mustafa Gürbüz Sitesi önünde yoldan karşıya geçmekte olan 61 yaşındaki Medine Tekin’e çarptı. Kazada ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Medine Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevre yolu kısa süreli olarak trafiği kapanırken, sürücü Bülent S. gözaltına alındı. Bu arada çevre sakinleri çevre yolunun şehir merkezinden geçen bölümünde ışıkların yanmadığını ve bu nedenle son dönemde kazaların arttığını belirterek, tepki gösterdi
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