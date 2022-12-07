Kuşadası’nda otomobilin kurşunlanması güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde park halindeki bir otomobile, motosikletle yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açılma anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kuşadası’nda dün gece geç saatlerde Atatürk Bulvarı üzerinde park halinde olan Y.U.’ya ait 09 K 9101 plakalı otomobile, yoldan motosikletle geçen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede otomobile 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde başında kask olan kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı motosikletle yolda ilerlerken otomobile ateş açıp, hızla uzaklaştığı görülüyor.