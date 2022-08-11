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Kuşadası’nda deprem korkuttu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Asayiş 11.08.2022, 18:10
Kuşadası’nda deprem korkuttu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

AFAD’dan edinilen bilgiye göre, saat 17.59’da Kuşadası Körfez merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 km olarak kaydedildi. Deprem kentte kısa süreli korku ve panik oluşturdu.

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