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Kuşadası’nda 5.0 büyüklüğünde deprem

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asayiş 14.08.2022, 08:03
Kuşadası’nda 5.0 büyüklüğünde deprem

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, saat 06.24’te merkez üssü Kuşadası Körfezi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem, kentte panik oluşturdu. AFAD verilerine göre, deprem 7.0 kilometre derinliğinde 5.0 şiddetinde kaydedildi. Kentte deprem sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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